Triinu Värno: Ilmatsalu kandi inimestest sõideti räigelt üle

Meie põhikoolis õpib praegu 250 last, kellest paljud liiguvad bussiga või jalgsi ja mööduvad iga päev kõnealusest majast. Talvisel ajal on tihtilugu pime, kui nad huviringist või noortekeskusest tulevad. Kuidas me tagame lastele vaba liikumise ilma, et nad peaks alatasa hirmunult selja taha vaatama?

Meie lasteaias käib ligi 160 pisikest poissi ja tüdrukut. Ilmatsalu on looduskaunis koht, kus on tore park, järvekallas kohalike kalameestega ja palju muud uudistamist. Seda kasutavad ära ka meie õpetajad, kes käivad lastega palju jalutamas ja õppekäikudel. Kuigi sellistel käikudel pole lapsed kunagi omapäi, on ikkagi kohane küsida, kuidas me saame kindlad olla, et neid ei tulda tänaval hirmutama.

Loomulikult on tekkinud mure ka meie vanemate inimeste pärast, kellest mõned ei saa nüüd võib-olla öösel undki, sest tunnevad sisemist sundi pidevalt kontrollida, kas uks sai ikka lukku.

Mind häiris väga vangide tugiisiku ja vaimuliku Avo Üpruse väide ajalehes, justkui poleks eetiline rehabilitatsioonikeskusse tulevaid inimesi nimetada endisteks vangideks. Aga kuidas me peame neid siis nimetama? Kas praegusteks vangideks, kellel on juhuslikult liikumisluba? Tuleb tähele panna, et juba järgmises lauses tõi Üprus välja, et osale meestele on paigaldatud jalavõru, et nende liikumist piirata. Minu teada tavalistel inimestel, kes on naasnud tavaellu, ei piirata sellisel kombel liikumist.

Samuti on projekti eestvedajad öelnud, et kui keegi sellest asutusest siiski saab pahateoga hakkama, suunatakse ta tagasi karistust kandma. Kas tõesti peame meie, kohalikud elanikud, jääma ootama seda pahategu? Ja seejärel järgmist meest, kes pahategija asemele suunatakse lootuses, et äkki too on juba usu ja jumala leidnud ning enam ei satu pahale teele?

On igati mõistetav, et vanglast vabanevaid inimesi tuleb aidata tavaellu tagasi pöörduda, aga praegu tehakse minu arusaama kohaselt seda 500 lapse turvalisusega riskides.

Tartu linnavalitsuse otsus mainib, et need inimesed lubatakse neid ruume kasutama avalikust huvist lähtudes. Nii mina kui paljud teised soovime sellele väitele seletust: kelle avalik huvi see on? Millised lapsevanemad soovivad kriminaalkaristust kandvaid inimesi oma koduhoovi?