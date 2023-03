Jõgeva vald kavandab algkooli sulgemist

Rahvastikuregistri järgselt peaks 2023. aasta sügisel Kuremaal esimesse klassi minema kaks õpilast. Sellise õpilaste arvuga on koolis raskendatud nii suhtlemisoskuste õpetamine, muusikatundide läbiviimine ning kehalises kasvatuses tantsude ja sportmängude õpetamine. Samuti on keeruline tagada piisavad võimalused huvihariduseks.

Lisaks õpilaste arvule ning õppekvaliteedile on murekohaks majanduslik pool. Kahel viimasel aastal on riiklikult eraldatav õpetajate palgatoetus katnud umbes viiendiku Kuremaa kooli õpetajate palgarahast. Ülejäänud osa on saadud valla riiklikku palgatoetust ümber jagades. Lisaks rahastatakse valla eelarvest täiendavaid majanduspersonali ametikohti.

Lasteaiarühma tegevus jätkub Kuremaal praegustes ruumides seni, kuni on soovijaid. Jõgeva vallavalitsuse esindajad on korduvalt kohtunud lapsevanematega, kooli kollektiiviga ja hoolekoguga. Viimasel kohtumisel lepiti kokku, et lapsevanematel on koos vallavalitsusega võimalik valida oma lapsele sobivaim kool õpingute jätkamiseks. Vajadusel räägitakse läbi ka see, kuidas lapsed kooli jõuavad.