Teaduskoolis alustavad tegevust ajaloo- ja etiketiringid

Gümnasistid, kel on huvi saada rohkem teada ajaloo loomise kohta, on oodatud 13. aprillil algavasse huviringi «Konfliktne ajalugu – erinev käsitlus, sama lugu», mille eesmärk on aidata osalejatel mõista ajaloo kirjutamise erinevaid tahke. Tuntud näidete analüüsimine võimaldab näha viise, kuidas ja miks mõjutatakse minevikukujundusega ühiskonda.