Laps sai Tartu lähistel ohutussaarel autolt löögi, juht põgenes sündmuskohalt

«Paralleelselt rahustas ametnik nii last kui ka tema vanemat kinnitades, et õnnestus oli küll hirmuäratav, kuid poisiga on suures pildis imekombel kõik hästi,» kirjeldas politsei pressiesindaja Ragne Keisk õnnelikult lõppenud õnnetust. Avariipaigale saabunud meedikud kinnitasid niisamuti, et lapsel oli õnne. «Ta viidi küll vigastuste fikseerimiseks traumapunkti, kuid tal läks õnneks, suuremat viga ta ei saanud ning peale esmaabi lubati ta kodusele ravile,» jätkas Keisk.