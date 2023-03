Terviseamet laiendab Legionella proovide võtmisel haaret

Aura veekeskuse vesi on ohutu, kuid külastatavus on sellegipoolest kaks korda langenud. Sel nädalal algas veekeskuses ka remont.

Eelmisel nädalal ilmnes, et lisaks V Spa ruumidele leiti ka Aura veekeskuse duširuumis ühest dušiotsikust ning ühe Tartu majutusasutuse ruumidest lubatust kõrgem hulk Legionella baktereid. Terviseamet on asunud lisaks Tartu vee- ja saunakeskustele proove võtma ka pealinnas. Siiski on praeguseks kindlaks tehtud vaid üks legionelloosi haigusjuhtum.