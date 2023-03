Asi ametlik. Tartu ülikooli rektoriks kandideerivad Asser, Vilo ja Eamets

Valimiskomisjoni esimehe, Tartu ülikooli anglistika professori Raili Marlingu sõnul on põhjust rõõmustada, et valdkonnad on rektorikandidaatideks esitanud kolm tugevat ja eripalgelist kandidaati. «Ülikoolipere saab kindlasti osa väga sisukatest väitlustest,» ütles Marling.

Kolm kanget

Miks soovib Asser pärast mitut tormilist aastat ametiaega pikendada? «Hea küsimus,» vastas ta muhelusega. «Viis aastat tagasi antud lubadused olid päris suured ja on suures osas täidetud. Mul on julgust ja valmidust nendega jätkata,» ütles Asser. Teisi kandidaate hindab rektor tugevaks ja valmistub tasavägiseks konkursiks.

Bioinformaatika professorit ja andmeteaduse õppetooli juhatajat Jaak Vilo on varem püütud rektorikohale esitada, aga siis on ta ettepanekule ära öelnud. Et nüüd on professor arvutiteaduste instituudile ja IT-valdkonnale tervikuna jalad alla saanud, näeb ta, et senised tegevused võib hetkeks maha jätta ja midagi uut juurde võtta. Ja muidugi mitte pelgalt kandidatuuriga piirduda, vaid valituks osutuna ametit väärikalt pidada.

Makroökonoomika professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja majandusteadlane Raul Eamets usub, et teemasid, mida annaks rektorina edendada, on mitmeid, esiti, mis puudutab kõrghariduse rahastust. «Päris palju häid otsuseid on vastu võetud, aga need jäävad paberile. Rektor peaks olema nende teemade eestkõneleja, aga ka järelevaataja, et need otsused läbi läheks,» märkis professor.

Valimised aprillis

Rektorikandidaatide väitluskoosolek toimub ülikooli aulas 4. aprillil kell 15, kuhu on kuulama oodatud kõik huvilised. Valimiskoosolek toimub 20. aprillil kell 12, kus osalevad vaid valimiskogu liikmed.

Ülikooli rektori valib viieks aastaks valimiskogu, kuhu kuuluvad ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valimiskogu liikmete nimekiri koostatakse 3. aprillil ja valimiskomisjon kinnitab selle hiljemalt 13. aprillil.