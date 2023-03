keele teritaja ⟩ Kas siis selle maa keel…

Täna on emakeelepäev, riiklik tähtpäev. Meie emakeel ehk eesti keel on meile nii tähtis, et selle päeva puhul heiskame isegi lipud majadele. Meie emakeeles sisaldub eesti rahva mõtlemine, tarkus ja kogemused, see on meie kollektiivne mälu. Täna on ka ühe meile tähtsa noorelt surnud mehe sünniaastapäev, 222 aastat tagasi sündis siia ilma Kristjan Jaak Peterson.