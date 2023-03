Mart Lättekivi: suurürituste korraldamine Tartus nõuab hullumeelsust

Kui aga vaadata, millised on praegu Tartus suurürituse korraldamise võimalused, siis peame tõdema, et Tartu messikeskus on ajale jalgu jäänud ja seal suurt esindusüritust paraku ei korralda. Ainus võimalus seda teha on Eesti Rahva Muuseumis, kus saab normaaltingimustes korraldada konverentsi kuni 3000 inimesele. Kindlasti nõuab see üksjagu paindlikkust nii korraldajalt kui ruumide omanikult, sest ERM on eelkõige muuseum, mitte sündmuskeskus.