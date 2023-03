Vene tank äratab tartlaste uudishimu, sõjamasinale visatakse üksikuid kimpe

Ennelõunal peatus sõjamasina juures Mari Reilent, pensionieas inimene. «Mis mulle siin meeldib, on et tanki kohta saab lugeda, ja ka Ukraina kaotused on eraldi välja toodud,» ütles ta. «Aga teisest küljest on mul tunne, et selline eksponeerimine ei too head inimeste südamesse, kuna siin on sõja energeetika. Jah, me peame inimesi harima ja neile sõjateemat näitlikustama, aga see tank – seal on inimesed hukkunud, ja mitte ainult see tanki meeskond, aga kogu see kooslus, selle energeetika on nii halb...»