Tartlast ehmatas kraaniveest leitud putukas

Postitaja kirjeldas, et avas kraani ning pildil olev elukas tuli koos veega kraanist välja. Väike elukas, arvatavasti mõne putuka vastne, olevat algul veidi siputanud ja siis purgis vees hinge heitnud. Et pildilt ei ole aru saada, kui suure putukaga tegu, ei ole võimalik ka selle liiki sajaprotsendilise täpsusega määrata. Arvatavasti on tegu nahanäki vastsega.