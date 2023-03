PILDID ⟩ Selline hakkab välja nägema uus Lähte ühisgümnaasium

Vallavanem Jarno Laur avab Lähte Ühisgümnaasiumi uue hoone projekti tagamaid: «Lõpusirgel on järjekordne koostöö Kauss Arhitektuur arhitektidega, mille tulemusena peaks tekkima väga kaasaegne õpikeskkond Lähte gümnasistidele ja kolmanda kooliastme õpilastele. Pean oluliseks ka seda, et Lähtel tekivad oma ruumid muusikakoolile, mis kindlasti viib ka huvihariduse uuele tasemele. Midagi uut on blackbox tüüpi ruum ja mõnelegi kultuurimajalegi silmad ette tegev koolimaja aatrium. Saame uue koolimajaga tegelikult ka kogukonna ja kultuuritegemise ruumid.»