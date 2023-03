FOTOD ⟩ Tartu ettevõtlike daamide assotsiatsiooni 30. juubelihooajal pälvis Tartu aastate daami tiitli Sirje Karis

«Nii on meil võimalus esile tõsta ja tänada neid Tartumaa naisi, kes on oma tegevusega jätnud olulise jälje kogukonna haridus-, kultuuri- ja elukeskkonna väärtuste arendajate ning hoidjatena. Lisaks tegusate daamide tunnustamisele väärtustan presidendina ka klubi liikmete ühise eesmärgi nimel pürgimist. Meid kõiki seob suur tahe aidata ja panna õlg alla ühiskonnas eriti kriitilistele teemadele. Nii on saanud juba traditsiooniks iga-aastase heategevusloosi korraldamine. Eks me kõik ole kursis, et viimaste aastate üks suurimaid ühiskondlikke kitsaskohti on vaimse tervise hoidmine, hädasolija märkamine ja abistamine. Palju muret jääks olemata, kui suudaksime neid probleeme ennetada,» rääkis Põllumäe.