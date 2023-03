Kas Wolt jättis streigis osalenud kullerid rakenduse ligipääsust ilma?

Mõni tund pärast streigi algust teavitas Tartu Postimehe toimetust üks Wolti kuller sellest, et tema ja teised aktiivsemad protestijad ei pääse enam rakendusele ligi. «On üks sõber, kes sõidab Bolti taksot ja oli streigist teadlik – palusime tal korraks minna Wolti rakendusse ja see õnnestus. Meie, kes me oleme streigiga seotud ja ennast ka märkinud Facebookis, ei pääse sinna,» kurtis üks Tartus alaliselt tegutsev kuller.

Teade protestis osalenud kulleri Wolti rakenduses pärast streigi algust. Foto: Kuvatõmmis

Oma igapäevase töökoha pärast mures oleva kulleri sõnul on streigiga liitunud 50–60 kullerit. «Vähemalt nii palju on protestiga liitunud ja iga veerandi tunni tagant saame paar juurde. Käime erinevates kullerite kogunemispaikades ning jagame flaiereid. Enamik sõidus olevatest kulleritest on öelnud, et see on nende viimane tellimus ja nad täna rohkem ei sõida,» kirjeldas üks streigi peakorraldajatest.

Kuigi Wolt väitis oma ametikus avalduses, et nende töö Tartus jätkub tõrgedeta, märkas mitu aastat kullerina töötanud mees mõningaid veidraid detaile. «Vahetult pärast streigi algust panin tähele, et Wolt market oli suletud. Ju nad proovivad söögikohtadele keskenduda. See oli veel siis, kui ma rakendusele ligi pääsesin,» kirjeldas ta.

«Põhiline asi, mille üle me kurdame on see, et uue maksusüsteemi puhul puudub läbinähtavus. Pole selge, millest see koosneb. Kui kunagi oli baastasu alati kolm eurot, siis nüüd on sageli alla selle,» kurtis ta.

Ajutised tehnilised tõrked

Wolt Baltikumi kommunikatsioonijuht Piret Pert väitis, et tegu on lihtsalt rakenduse tehniliste probleemidega. «Meie akenduses esines ajutisi tehnilisi tõrkeid, millest me oleme kullerpartnereid teavitanud. Aeg-ajalt tuleb tehnilisi probleeme ette ja me vabandame kullerpartnerite ees, kellel tõrkeid esineb,» rääkis Pert.