Rahasadu ülikooli peahoone ees: tudengid saavad kolmapäeva hommikul 4000 eurot sulas kätte

Hiljuti sai Tartu ülikooli üliõpilasesindus pärjatud ülikooli 2022. aasta ühiskonnateo auhinnaga ja sellega kaasnes 4000 euro suurune preemia. Et üliõpilasesinduse missioon on seista tudengite huvide ja heaolu eest ning tudengite keeruline majanduslik olukord leidnud riigilt tuge, otsustas üliõpilasesindus auhinnaraha tudengitele anda.

Aktsiooni üks eestvedaja, üliõpilasesinduse aseesimees Hanna Britt Soots selgitas, et preemiaraha määrati neile selle eest, et nad pöörasid kampaaniaga tähelepanu tudengite kehvale majanduslikule seisule. «Seega on igati loogiline, et kui oleme sellise kampaania eest raha saanud, siis peaks see raha kuuluma tudengitele,» lausus ta.