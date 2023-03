Tartu elanike arv tegi 2022. aastal läbi märgilise kasvu

Tartu linnas elas 1. jaanuari 2023 seisuga 97 435 inimest (aasta varem 94 663). Elanikest üle poole on naised (54 146), mehi on 43 289. Tartu elanikest 78 protsenti (75 524) on eestlased, 12 protsenti (11 544) venelased, 4 protsenti (3622) ukrainlased ja 1 protsent (1165) soomlased. Ülejäänud rahvuste esindajaid elab Tartus alla 1 protsendi.