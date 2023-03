Miks pidi V Spa ohtliku bakteri pärast uksed sulgema, kuid Aura tegutseb edasi?

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht selgitas, et erinevus seisneb Aura veekeskuse ja V Spa torustikes. Vahe on selles, et Aura veekeskuse torustikus, kus avastati Legionella levik, on teistest Aura veekeskuse kraanidest ja veesõlmedest eraldatud. Luht selgitas, et V Spal sellist varianti ei olnud, seal olid torud omavahel ühenduses.