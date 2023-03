Esmaspäevaga sai läbi koolivaheaeg ja poeg kirjutas pärastlõunal sõnumi: «Emme, kas te teete siis selle diili Reformierakonnaga vä?» Ilmselt koolis oli jutuks. Lastega oli sellest juttu juba varem, tõenäosus, et pean rohkem Tallinnas olema, on suur. Nad on sellega leppinud ja mõnes mõttes neile vist isegi meeldib, pojale meeldivad Pirital BMX-ratta rajad, ta käib minuga kaasas, et saaks seal sõita.