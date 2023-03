Potipõllumeeste näpud juba sügelevad, kuigi lumi põlvini

Ülle Juki kasvuhoones on veel mullusuvised tomatitaimed ning klaasmaja ümbrus on mattunud paksu lumme, kuid sellest hoolimata keerlevad ka tema mõtted juba uue potipõllunduse hooaja ümber.

Kuigi lumi kõrgub koduhoovides kohati üle põlve, on potipõllumeeste mõtted juba kevades. Selleks on ka paras aeg, sest tomatitaimede ettekasvatamiseks on järgmised paar nädalat kõige õigem aeg seeme mulda pista ja aknalauale päikese kätte kosuma sättida.