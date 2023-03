Korvpallilinn Tartu: ülikoolimeeskonnal on Eesti lojaalsemad fännid

«Korvpalliliit kogub iga mängu kohta andmeid, kui palju inimesi Eesti-Läti liigakohtumistel saalis käib. Meie põhiturniiri keskmine publikuarv on praegu 593. See on selgelt Eesti klubidest parim tulemus. Järgmine on Pärnu, kelle keskmine publikuarv jääb alla 500 inimese,» rääkis Peterson. Hoolimata publiku tugevast toest on Tartul mitu viimast mängu läinud üle kivide ja kändude.