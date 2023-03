Roosa kasti loosimäng viib nädalaks saarereisile

Veel enne seda rändab Tartu kunstniku Alexandra Milyakina ehk Sashami isesuguste joonistustega kast kaheksa kuu jooksul läbi kaheksa paiga Lõuna-Eestis. Paigad pole juhuslikud, sest just neist valmivad Eesti ja välisrežissööride käe all need kaheksa lühifilmi, millest moodustub filmikassett. Sellises mahus pole Lõuna-Eestit varem üles võetud.