Aura keskuse ühest dušist leiti legionellabakterit

Aura keskuse juhataja Kairit Matto sõnul suletakse esimesel korrusel nii naiste kui ka meeste pesuruumides vaid vaheseintega dušikabiinid. «Avame kõik dušid taas siis, kui uued proovid on korras,» lisas ta.

Aura keskuse klientidel, kes on kahe nädala jooksul käinud ujulas ja veepargis ning kasutanud esimese korruse vaheseintega dušikabiine (eelkõige naistepoolel kõige saunapoolsemat dušši), palutakse oma tervist jälgida ja bakternakkusele viitavate haigusnähtude korral pöörduda perearsti poole.

Eelmisel nädalal ilmnes, et samasugune bakter leiti Tartus V Spa duširuumist. Esialgsete oletuste järgi hakkas ohtlik bakter V Spas vohama, kuna energiakriisi tõttu oli veekeskuses sooja vee temperatuuri vähendatud.

Teisipäeval Tartu Postimehele antud usutluses ütles Aura keskuse juht, et Aura veekeskus pole langetanud tarbevee, basseinivee ega isegi mitte õhutemperatuure. «Usun, et kõik ujulad, veepargid ja spaad annavad endast parima, et tagada külastajatele ohutu keskkond,» rääkis Aura keskuse juhataja.