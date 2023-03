Pallase tekstiilitudengid osalevad rahvusvahelisel ühisnäitusel Iirimaal

Selle aasta näitus MAPPING on seotud Corki kunsti- ja disainikooli poolt korraldatava rahvusvahelise sümpoosioniga MAKE2023, mille teema on seekord «Making and Place». Näitusel osalevad neli kunsti- ja disainikõrgkooli: kõrgem kunstikool Pallas (Eesti), MTU Crawfordi kunsti- ja disainikolledž (Iirimaa), Vilniuse kunstiakadeemia Kaunase osakond (Leedu) ning Bucharesti riiklik kunstiülikool (Rumeenia). Näitus on juba leidnud äramärkimist ka Iirimaa kunstiajakirjas Irish Arts Review.