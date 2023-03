FOTOD ⟩ Ilmataat pikendas suusasõprade rõõme

Ent ilusa ilma puhul oli koos sõbraga suusad alla pannud ka pensionär Tõnis Luik, kes armastab suusatamist juba lapsepõlvest saati. «Nüüdseks tekitab lumesadu muidugi kahetisi emotsioone, sest suusatada meeldib mulle väga, aga majaomanikuna on lumi paras nuhtlus,» nentis Luik.

Ta lisas, et suuskade määrimise lõpetas ta juba ligi 30 aastat tagasi ja libiseda aitab tal hoopis õige tehnika. Neljapäeval olid mehel all Visu puusuusad, mida ta eelistab miinuskraadide juures. Kui temperatuur on nulli lähedal, kasutab ta teisi suuski.