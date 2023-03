Naistepäeva lumetorm tõi kaasa omajagu plekimõlkimisi

Kolmapäeva õhtul sadas Tartus lund sedavõrd kõvasti, et tööpäeva lõpus venis paljudel autojuhtidel koju sõitmine pikale, sest kesklinna tänavad olid umbes. Kella 17 paiku Lõunakeskusest kesklinna sõites võis teekonnal kohata mitmeid plekimõlkimisi, näiteks Kivilinna Konsumi nurgal põrkasid ninapidi kokku Tartu Milli veok ja Volkswageni linnamaastur.

Eilse päeva jooksul anti politseile Tartust ja Tartumaalt teada 12 liiklusõnnetusest, kus oli tarvis politsei abi. Ka tänase hommiku jooksul on teatatud kahest liiklusõnnetust. Üks neist toimus Põltsamaal, kus teise autoga kokkupõrke vältimiseks keeras sõiduauto juht vasakule ning sõitis teelt välja vastu teepiiret. Autojuht sai viga ning meedikud viisid ta tervisekontrolliks haiglasse. Teine õnnetus juhtus Tartus kortermaja parklas, kus sai kahjustada ühe sõiduauto nina.

Politsei hinnangul on teeolud talvised ning teed nii linnas kui maapiirkondades libedad. Seetõttu tuleb juhtidel valida teeoludele ning oma oskustele vastav sõidukiirus, vältida järske manöövreid ja möödasõite. Pigem liikuda aeglasemal kiirusel ning kindlasti tuleb arvestada, et libedates oludes on ohuolukorra tekkides raskendatud sõiduki pidama saamine.