Dokprogrammi raames valmivad lühifilmid Lõuna-Eestist

«Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide Dokprogramm on Eesti filmi jaoks seniolematu ettevõtmine, kus lähima aasta jooksul valmib kaheksa põnevat ja eriilimelist lühidokumentaalfilmi tunnustatud Eesti ja välisrežissööride poolt. Koostöö Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024-ga on filmitootmiseks antud väärikas rahastus ning tõmmanud Lõuna-Eestisse filme tegema dokumentalistika tõelised maailmanimed», rääkis Eesti Filmi Instituudi ekspert Filipp Kruusvall. «Tänapäeva maailmas on ellujäämise strateegiate otsimise teema oluline ja intrigeeriv ning vaadates väljavalitud filmiprojektide meeskondi võib julgelt öelda, et on, mida 2024. aasta esilinastustel oodata,» ütles Kruusvall.