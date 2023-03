Ukraina fotograaf Anna Vjaznikova jagab Physicumis mälestusi kodust

Anna Vjaznikova lisas kahetsusega, et ta on ju teinud tohutul hulgal pilte, mis kõik on aga Lõssõtšanskisse maha jäänud arvutis. Osad failid sai ta kätte pilvest, ja osasid kannatas võtta oma isiklikult veebilehelt, kuigi seal on need juba vähendatud mahus.

Küsimuse peale, kuidas seal praegu on, ütleb Anna Vjaznikova, et tegelikult ta isegi ei julge uurida, mis seal praegu olla võib. Teab vaid, et paljud elumajade kvartalid on hävinud. Teab, et ta vanemate korter on purustatud. Maja, kus tema elas, on samuti tabamuse saanud. Tema korter on siiski alles.