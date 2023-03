Siiri Laidla: valimised lihtinimese seisukohast

Kui öeldakse rahvas, siis sisaldab see määratlus ju iga inimest. Ja iga inimene on omakorda väga keerulise sisekosmosega indiviid. Mõni on küll peast lihtne, mõni eelistabki elust lihtsamini läbi libiseda. Mõni on lihtsalt lihtsameelne, kes usub kõike, mida talle räägitakse. Enamik elab, nagu oskab, peaasi, et oleks tööd ja palka, saaks pere toidetud ja lapsed koolitatud, vahel natuke ka elust rõõmu tunda. Neil üsna ükskõik, mis partei võimule saab. Kõik nad lubavad ju elu paremaks muuta.