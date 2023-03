Erkki Bahovski: keisri uued rõivad Ida-Virumaal

Nüüd võiks rahvusvaheline meedia sama küsimusega tagasi tulla, kui vaadata valimistulemusi. Venemeelne üksikkandidaat Mihhail Stalnuhhin ja selgelt Kremli jutupunkte esindava Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ridades kandideerinud, liikumise Koos juht Aivo Peterson korjasid enneolematu häältesaagi. Tõtt-öelda on rahvusvaheline meedia Ida-Virumaale ka tähelepanu juhtinud ega ole rääkinud üksnes Kaja Kallase valimisvõidust. Stalnuhhini ja Petersoni edu tähendas ühtlasi, et Keskerakond küll võitis Ida-Virumaal, aga sai hulk hääli vähem kui varem. Lisaks sellele hakkab Eestimaa Ühendatud Vasakpartei saama riigi toetust.