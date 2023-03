Enriko Talvistu: 15 minuti linn Tartus

Pariisi linnapea Anne Hidalgo on nn 15 minuti linna idee tuntuim propageerija, iva on vähendada linnade ülekoormatust (era)transpordiga. See tähendab kõige eluks vajaliku kättesaadavust 15 minuti jalgsikäigu kaugusel ehk veidi enam kui kilomeetri raadiuses, seega tihe kõrghooneline asustus.