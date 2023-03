Big Band Tartu kingib oma aastapäeva puhul linnale muusikat

Bigbändi esimesi teetähiseid oli jõulude eel 2002 esimese CD esitlus Loit Lepalaane (vasakul) juhatusel klubis Illegaard. Toomas Peterson on saksofoniga esimeses reas vasakul esimene.

Big Band Tartu on tegutsenud veerand sajandit. Orkestri juhendaja Toomas Peterson meenutas, et pika muusikalise teekonna alguses on trompetisti ja bigbändide dirigendi Loit Lepalaane ning Lille maja direktori Riho Leppoja kohtumine. Koos sündis otsus asutada noorte bigbänd. Oma 25. aastapäeva tähistamiseks kingib orkester linnale ühe vana loo uues kuues.