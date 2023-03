PILDID ⟩ Lilled maksavad rohkem kui mullu, aga müümata need naistepäeval ei jää

Täna võis Tartu kesklinnas liikudes näha paljude meeste näpus torbikusse keeratud pabereid – käes on ju naistepäev! Ehkki torbikute sisse keeratud lilled on aastaga kallimaks läinud, ei paista tähtsal päeval meestel rahast kahju olevat, sest lillepoodide teenindajad naistepäeva esimestel tundidel tööpuuduse üle ei kurtnud.

Tartu kaubamaja esimesel korrusel asuvas lillepoes tõdes florist-klienditeenindaja Karin Kõiv, et tänavuse naistepäeva hommikul osteti veidi vähem lilli kui eelmisel aastal, samas on lillekimbud aasta jooksul ka uhkemaks läinud ja valikut on varasemast rohkem. «Täna lõunaks oli meie juures lilli käinud ostmas umbes viiskümmend meest,» sõnas Kõiv.