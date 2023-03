Eesti võrkpallikoondise uus peatreener Alar Rikberg Bigbankis jätkamisest: arutame seda järgmisel nädalal

Tartu Bigbank on sellel hooajal võitnud kaks tiitlit: detsembris Aadu Luukase karika ning möödunud nädalavahetusel Balti liiga. Nüüd on meeskonnal võimalik korrata eelmisel hooajal saavutatud kübaratrikki ning auhinnakappi lisada Eesti meistrivõistluste trofee.

«Ma kardan, et meil võib alguses Pärnu vastu pingelangusest tingituna raskusi tekkida, aga meil on piisavalt kvaliteeti, et sellest välja tulla. Meestele sai kohe järgmises trennis öeldud, et kaks tiitlit on võetud, aga üks on veel vaja võita.»