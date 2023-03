GALERII ⟩ Elu nagu märulifilmis: Tasku keskuses paukusid õppuse käigus tulirelvad ja välkusid noad

Salumetsa sõnul oli tegu esimese korraga, mil õppust viidi läbi samal ajal, kui kliendid veel ostukeskuses viibisid. «Jah, see on minu teada esimene kord. Aga miks me seda tegime? Kuigi elame väga turvalises riigis, siis need on need asjad, mida me peame harjutama. Lähiriikides oleme näinud, et raskeid sündmusi võib juhtuda. Ja õppuste põhieesmärk on see, et kohapealse juhtumi tasemel oleks suhtlus väga hea,» kommenteeris ta.