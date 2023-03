Mart Hiob: Keskkonnakaitsest linnas, paradoksidest

Keskkonnakaitsest kõneldes võib kergesti tekkida tunne, et oled elevanti katsuvate pimedate seltskonnas, probleemid ja ka lahendused on kaasarääkijatel niivõrd erinevad. Pahatihti keerleb arutelu ainult üksiku põõsa või murulapi säilitamise ümber aru andmata, kas sel on ka suuremat mõju peale sümboolse. Vahel võib mõne roheala täis ehitamata jätmine mõjuda keskkonnakaitsele hoopis karuteenena, nii kummaline kui see esmapilgul ka ei tundu.