Biotehnoloogiafirma koondab kolmandiku töötajaid

Koondamise põhjuseks on energiakriis ja sellest tulenev hinnatõus, julgeolekukriis ja inflatsioon, euribori tõus ja koroonapandeemia järelmõjud. «See kõik puudutas nii meie igapäevast toimetulekut, kuid mõjutas ka meie kliente kogu maailmas,» märkis ettevõtte juhatuse liige Ele Reiljan. Lisaks koondamisele ootab ettevõtet ees ka igapäevakulude põhjalik ülevaatamine.

Reiljani sõnul edasisi koondamisi ette näha ei ole ning pea 50 spetsialisti jätkavad teaduse maailma viimist. «Tootmine on tänu aastatepikkusele arendus- ja parendustööle nii efektiivseks viidud, et ühtki liini me sisuliselt seisma ei pane ning klientide tellimusi suudame edukalt täita,» rääkis ta. «Koondatud töötajaid toetame igakülgselt, pakume tuge uute võimaluste leidmisel ja soovituste jagamisel ning ootame neid tagasi, kui ettevõtte kasv taas sealmaal on.»