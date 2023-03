Intervjuu ⟩ Kajar Lember: minu krimkaga võib ju nalja teha, aga minu poolt hääletamine oli kahetine

Enne valimisi ütlesite intervjuus, et lähete sotsidega Jõgeva- ja Tartumaalt võtma kaht riigikogu kohta, lisaks teile võinuks koha saada Kastre vallavanem Priit Lomp. Seis on aga selline, et kahe koha asemel hoopis ei ühtegi. Mis juhtus?

Null ikkagi ei ole. Tuleb tunnistada, et ringkonnamandaadist jäi natuke puudu, kuid positiivne on see, et tegime sotsidega ringkonnas tugevama tulemuse kui eelmistel riigikogu valimistel. Arvestades seda, et sotside reiting oli sel korral ka madalam kui eelmiste valimiste eel, siis väga nukker ei maksa olla. Tuleb arvestada sedagi, et meie ringkonnas ei olnud ühtegi nii-öelda staari, kes mujal olid olemas.

Oot-oot, kuidas ei olnud staari? Teie ju olite.

No ei ole ju nii. Kui poliitikat tehakse ja ehitatakse üles aastaid, siis mina liitusin viimasel hetkel, jaanuaris, ja tulin välja sisuliselt ühe teemaga, seega minul ega ka erakonnal ei olnud minu kandideerimisega midagi võita ega kaotada. Minu krimkaga (kriminaalsüüdistuse ja kohtukaasusega – EA) võib ju nalja teha, aga mööname, et minu poolt hääletamine oli kahetine, sest kohtuasi ei ole ka veel läbi, see hoiab teatavat pinget üleval. Seega olen tänulik neile ligi tuhandele inimesele, kes minu poolt julgesid hääletada.