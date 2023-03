GALERII ⟩ A. Le Coqi naabriks kerkiv spordihoone sai nurgakivi

Ettevõtja tunnistas, et investeering sai tehtud ajal, kui maailmas oli majanduslik seis täiesti teistsugune. «Sellel ajal tundus majanduslikult kõik nii ilus. Praegu on finantseerimisteema kõige keerulisem. Jällegi, praeguse inflatsiooni valguses mõne aasta pärast ei tundu see investeering enam nii suurena,» ütles projekti eestvedaja.

Unistus sai tõeks

Mart Siliksaar meenutas, et 50 aastat tagasi oli terves Tartus kõigest üks sulgpalliväljak. Kuigi ajapikku on siia piirkonda hulganisti väljakuid juurde loodud, on vaba treeningupinda siiani keeruline leida.

«Täna on eriline päev, kus saame tõdeda, et unistused saavad tõeks. Minu suurim unistus on olnud juba palju aastaid spetsiaalselt sulgpalli harrastamiseks mõeldud spordihoone. Sulgpallureid tuleb järjest juurde ja uute väljakute järle on suur nõudlus olnud juba väga pikalt,» rääkis Siliksaar.

Eesti sulgpallilegendi sõnul on uus spordihoone hädavajalik, et Tartu sulgpall saaks jõuda järgmisele tasemele.