Kolmapäeval protestitakse Tartu südalinnas Iraani naiste toetuseks

«Režiim on korraldanud rea vägivallaakte ülikoolides ja koolides, see on kehtivate seaduste vastu. Paljud tudengid on tapetud, röövitud või kadunud,» kirjutavad korraldajad ürituse veebilehel. «Keskmiselt on Islamivabariik tapnud ühe lapse (alla 18-aastase inimese) iga päev alates revolutsiooni algusest. Islamivabariigil on nüüd plaanis kõik kinnivõetud protestijad hukata – seda on rohkem kui 15 000 inimest! Paljud neist on tudengid ja õpilased nagu meie, kes soovivad taastada põhilised inimõigused Iraanis.»