Nüüd saab Tartu gümnaasiumite ühiskatsetega kandideerida koolidesse üle Eesti

Haridus- ja noorteameti (HARNO) poolt digiteeritud gümnaasiumite ühiskatsed toimuvad 21. aprillil. Ühiskatsete testid sooritanud õpilased saavad peale tulemuste selgumist otsustada 4. mail kella 9ni, kus koolis oma õpinguid jätkata.

Varem pidid noored oma valikud juba enne testitulemuste selgumist põhjalikult läbi mõtlema, kuid selline korraldus on sel aastal muudetud ja õpilane saab oma koolide eelistusnimekirja peale testitulemuste selgumist muuta.

Kui seni sai ühiskatsete tulemuste alusel kandideerida viide Tartu gümnaasiumisse, siis selle aasta teiseks suurimaks muudatuseks on võimalus kandideerida veel 28 gümnaasiumisse.

Eesti hariduse infosüsteemi (EIS) keskkonnas toimuvaid digitaalseid ühiskatseid korraldavad 110 kooli üle Eesti. Esmalt registreerub Tartu gümnaasiumitesse kandideeriv õpilane end Tartu ühiskatsete infosüsteemis ja seejärel suunatakse ta edasi EIS-i, kus ta saab valib testide sooritamise koha ning gümnaasiumid, mis tema tulemusi näevad. Tartust väljaspool asuvatesse gümnaasiumitesse kandideerivad õpilased registreerivad end EIS-is.

14. ja 15. märtsil saavad õpilased registreeruda ühiskatsetele, et sooritada need oma koolis. Seda muidugi juhul, kui kool on registreerunud testi korraldajaks.

Kui õpilaskandidaat oma kooli eeltoodud nimekirjast ei leidnud, siis saab ta registreeruda ühiskatsetele 16.–28. märtsil ja sooritada need süsteemiga liitunud gümnaasiumites. Väljaspool Eestis õppivad ja varem lõpetanud kandidaadid esitavad avalduse kandideerimiseks piirkondlikule koordinaatorile.

Ühiskatsetel on varasema kolme testi – eesti keel, matemaatika ja loodusained – asemel neli testi. Sel aastal lisandub inglise keele test. Kõik testid on koostanud Tartu gümnaasiumite õpetajad. Iga gümnaasium on seadnud oma testieelistused, mida vastuvõtul arvestatakse. Need on lisaks iga kooli kodulehele nähtavad ka HARNO veebilehel olevas koondtabelis.

Oluliseks muudatuseks on ka põhikooli lõpueksamitega seonduvate tulemuste arvestamine gümnaasiumisse kandideerimisel. Põhikooli lõputunnistuse muutunud vormistus toob kaasa võimaluse näha lõpueksamite sooritamise protsenti ning järeleksami sooritanute tulemusi. See loob olukorra, kus ka edukalt katsed läbinud õpilast ei pruugi gümnaasium vastu võtta peale lõpueksamite negatiivsete tulemuste avaldumist lõputunnistusel.