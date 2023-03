Tartumaa iduettevõtete käive ulatus mullu 88 miljoni euroni

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et möödunud aastal ületas Eestis iduettevõtte kokkuleppelise kümneaastase vanuse piiri 20 iduettevõtet, sealhulgas viis Tartumaa idufirmat. Lisaks toimus Tartumaal ka ühe iduettevõtte müügitehing ehk exit. «Tartumaal tegutsevad tehnoloogiaettevõtted on kasvamas järjest küpsemaks ja tugevamaks ning möödunud aasta oli selles mõttes erakordne. Näiteks ainuüksi vanuse ja müügi tõttu ei kajastu mulluses Tartumaa iduettevõtete statistikas 2,5 miljonit eurot tehnoloogiaettevõtluse käivet, kuid sellegipoolest jätkavad numbrid kasvu. See näitab kohaliku ökosüsteemi jätkusuutlikkust ja kohalike ettevõtete järjepidevat kasvu,» kommenteeris Peeterson.