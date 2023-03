Judokad said Itaalia karikaetapil viienda koha

Pronksiheitluses ei saanud Kirna lihtsamat vastast. Suvisel noorte olümpia päevadel saavutatud pronksmedal räägib enda eest. Küprose vägilane Antoniou Giannis on sellel aastal ka kahel täiskasvanute Grand Slamil osalenud. Kirna alustas kogenud vastase vastu ägedate rünnakutega, kuid hakkas matši lõpu poole väsima ja 30 sekundit enne lõppu leidis Kabriel ennast selili vastase alt. Tuli vastu võtta kaotus kinnihoidmisega.

Esimest aastat U21 vanuseklassis võistlevatele poistele tasuks viiendad kohad. Olümpiko judoklubi treener Priit Bergi sõnul annab see poistele kõvasti enesekindlust, et juba järgmistel Euroopa karikaetappidelt veelgi säravamad tulemused teha. Kolmeaastane juunioride võistluskarusell on ägedalt pihta hakanud.