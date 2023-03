Intervjuu ⟩ Kert Kingo: maainimesed ei hääleta elektrooniliselt, paljudel pole internetti, nutitelefoni ammugi mitte

Pärast riigikogu valimiste e-häälte ilmsikstulekut teatas EKRE esimees Martin Helme, et nad kavatsevad e-hääletuse vaidlustada. Riigikogus koha saanud EKRE liikmele Kert Kingole on see tuttav teema, kuna ta juhtis eelmises riigikogu koosseisus e-hääletamise läbipaistvaks muutmise toetusrühma.