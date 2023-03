Tartu linnavolinik Kristina Kallas mõtleb ministriportfellist ja muretseb Ida-Virumaa pärast

Kristina Kallas ütles, et kui Eesti 200 võimuliidus ei osale, jätkab ta riigikogu töö kõrvalt ka Tartu volikogus. Kui osaleb, siis tuleb tal tõenäoliselt valitsusse minna ja see välistab osalemise volikogus, kus ta praegu on fraktsiooni esimees.

«Positiivselt jääb meelde väga suur valimisaktiivsus, sealhulgas Tartu linnas,» ütles Kallas. «Kahtlustan, et mingi osa sellest on noore valija valima tulemine. Ilmselt see ka liberaalseid erakondi kõvasti aitas.»

«Murekoht on Ida-Virumaa, reaalne murekoht,» ütles Kallas. «See, mis seal juhtus, paneb muretsema. Aga see on kõigile parteidele peeglisse vaatamise koht ja kõigile valitsustele. Okei, me võime inimesi süüdistada, et nad sellise meelsusega on, aga kogu ühiskondlik protsess ja elu toimub vastastikuses mõjutuses. Meil on kõigil tööd teha.»