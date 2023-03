Terviseametile on laekunud teateid legionelloosi haigestumist kahtlustavatelt inimestelt

Praegu ootab spaa kordusproovide võtmist. Haigestunud inimese seisundi kohta uut teavet terviseamet pole saanud. Küll kinnitas ameti Lõuna regiooni juht Tiia Luht, et neile on laekunud mitu teadet, kus inimene kahtlustab, et võis spaast saada ohtliku haiguse.