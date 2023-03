Tartu EKRE juht: ma ei oska öelda, kas Eesti rahvas on rahutusteks valmis

Silver Kuusik ei pidanud rõõmustamisväärseks ka seda, et ta isiklik saak oli suurem näiteks Tartu keskerakondlastest Jaan Tootsist ja Aadu Mustast. «Ma arvan, et nende poliitikupõlv on nüüd läbi, aga lõppkokkuvõttes ei viinud see minu tulemus ka kuhugi,» tõdes Kuusik. Ta lisas, et ei ole enda jaoks veel numbreid lõpuni selgeks mõelnud, aga pidas üllatavaks Urmas Klaasi ülisuurt häälte hulka olukorras, kus linnapea on teatanud, et ta riigikokku ei lähe.

«Eks Eesti on endale saatuse valinud ja loodame, et see läheb riigikogus parimal kombel,» lisas Kuusik. «Usun, et näeme siin vihakõneseadust ja mis viga minna, liberaalidel enam ei ole midagi ees. Ma ei oska öelda, kas Eesti rahvas rahutusteks valmis on, aga on mingi kiht ühiskonnast, keda Kaja Kallas on välistanud parlamenditöö mõttes. Ma ei oska öeda, mida see kiht tegema hakkab. Eesti riik on revolutsioonilise seisu lävel. Küsimus on, kui halvaks olukord minema peaks, et rahvas end liigutama hakkaks. Kaja Kallase võimuses on Eesti rahvast ravida praegu.»