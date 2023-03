Osalusrekordi teinud Tartus jäid ülekaalu e-hääled

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder nentis, et suure osavõtu tõttu tekkis näiteks Eedeni jaoskonnas vahepeal mure, kas sedeleid ikka jätkub, neid pidi juurde viima. Ühtekokku käis valimiste nädalal Eedenis hääletamas 6472 inimest, neist 5916 tartlast.

Ülelugemist ootavate sedelite hulk on suur ja hääletustulemuse selgumine laseb end oodata. «Meid on ootamas pikk õhtu,» on Mölder selle kohta täna varem öelnud.