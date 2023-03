TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Millise mulje valimiskampaania tartlastele jättis ja mille põhjal nad oma valiku tegid?

Andreas Altpere

Tüütu on. Minu jaoks on neid reklaame liiga palju. Nende sisusse ma ei süvenenud, minul on oma valik tehtud ja vahet ei ole, mida reklaamis räägitakse. Oma valiku tegin selle põhjal, mida ma valitust ootan. Tean, mida tahan ja mida kohe kindlasti ei taha. Seekordne valik oli Eesti 200.