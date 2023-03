REPORTAAŽ ⟩ Annelinna valija soovib head haridust, eriarste ja turvalist elu. Trepi peal ootab teda tulbiõis

Mõne aja jooksul saavad tulpe kõik, kes valimisjaoskonda sisenevad, ja ka need, kes sealt väljuvad, mis sest, et neil on hääl antud.

«Ei tea,» vastab Kuusik. «Reitingutele tugineda ei saa. Aga näiteks eile, kui ma telki üles panin, ei jõudnud seda õieti üles pannagi, kui juba inimesed rääkisid, et ainus sõnum, mis neile teistest telkidest kostab, on see, et EKRE ei tohi võimule saada. Mingeid teisi lubadusi ei keele ega kultuuri kohta kostnud kelleltki. Aga mina leian, et ükskõik kes peaministriks saab, kes iganes valitsuse moodustab, mitte keegi neist ei tohiks öelda, et me välistame opositsioonilised jõud. Kõigi valitute taga on inimesed. Rahvast ei tohi välistada.»