Fotod ⟩ Kolkja Kelgul said naisteklassi võistlusel kohad esimesena täis

«Järvele on rada sisse aetud,» kiitis olusid korraldaja Liis Lainemäe. «Võistlused on erinevates vanuseklassides ühisstardist ja seejärel võistkondlikud teatevõistlused. Kõige viimaseks on kavandatud motoriseeritud tõukekelkude võiduajamine.»