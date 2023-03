Kallaste poolikust kasest võib kevadeks kujuneda skulptuur

Puu mahavõtmist taotlenud osaühing Lootsi Investeeringud on saanud loa kase raieks, laasimiseks, tükeldamiseks ning materjali ja okste äraveoks. Selle töö tegijaks on märgitud osaühing Puukujurid, millega seotud isikud on Taavi ja Tanel Pirk. Miks siis ei ole puu lõpuni tükeldatud ja ära veetud? Ja miks oli kask vaja sandistada?